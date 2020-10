WWF, le “10 cose che non sai” (Di venerdì 2 ottobre 2020) WWF, le “10 cose che non sai” – Il WWF ha stilato i 10 fattori che vengono migliorati o sviluppati dal contatto con la Natura e che, nel loro complesso, hanno un effetto positivo sui bambini e sui ragazzi, che va ben di là della semplice ‘boccata d’aria’. E’ il contatto con la Natura che compensa, nei giovanissimi, molti dei disturbi legati al confinamento in spazi urbani, e soprattutto in luoghi chiusi. Un rapporto, quello con la natura, che influisce sullo sviluppo cerebrale ed emotivo in maniera positiva. I benefici del contatto con la Natura riassunti dal WWF in “10 cose che non sai” partono dal Benessere, l’autodisciplina, la riduzione dei disturbi depressivi e dei comportamenti problematici per i bambini che frequentano aree verdi. Effetto natura ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) WWF, le “10che non sai” – Il WWF ha stilato i 10 fattori che vengono migliorati o sviluppati dal contatto con la Natura e che, nel loro complesso, hanno un effetto positivo sui bambini e sui ragazzi, che va ben di là della semplice ‘boccata d’aria’. E’ il contatto con la Natura che compensa, nei giovanissimi, molti dei disturbi legati al confinamento in spazi urbani, e soprattutto in luoghi chiusi. Un rapporto, quello con la natura, che influisce sullo sviluppo cerebrale ed emotivo in maniera positiva. I benefici del contatto con la Natura riassunti dal WWF in “10che non sai” partono dal Benessere, l’autodisciplina, la riduzione dei disturbi depressivi e dei comportamenti problematici per i bambini che frequentano aree verdi. Effetto natura ...

