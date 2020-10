Selvaggia Lucarelli ironizza persino sulla morte di un medico per Covid. Rivolta social: «Vergognati» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il web s’indigna contro Selvaggia Lucarelli. Il caso è scoppiato dopo che l’opinionista ha pubblicato sui suoi profili social un post sulla scomparsa di un medico a causa delle complicazioni del Covid-19. Il dottor Peppe Ascione, 55 anni, anestesista dell’ospedale Loreto Mare ad Ischia, si era ammalato durante la pandemia. Dopo diversi tentativi era riuscito a guarire grazie alla cura al plasma, promossa dal dottor De Donno. La terapia era stata somministrata al medico quando le sue condizioni erano molto gravi. L’anestesista era anche uscito dall’ ospedale ed era ricoverato in una clinica di riabilitazione. Ma purtroppo dopo alcuni mesi gli strascichi della malattia lo hanno ulteriormente indebolito. Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il web s’indigna contro. Il caso è scoppiato dopo che l’opinionista ha pubblicato sui suoi profiliun postscomparsa di una causa delle complicazioni del-19. Il dottor Peppe Ascione, 55 anni, anestesista dell’ospedale Loreto Mare ad Ischia, si era ammalato durante la pandemia. Dopo diversi tentativi era riuscito a guarire grazie alla cura al plasma, promossa dal dottor De Donno. La terapia era stata somministrata alquando le sue condizioni erano molto gravi. L’anestesista era anche uscito dall’ ospedale ed era ricoverato in una clinica di riabilitazione. Ma purtroppo dopo alcuni mesi gli strascichi della malattia lo hanno ulteriormente indebolito. Il ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - fmondini : RT @SecolodItalia1: Selvaggia Lucarelli ironizza persino sulla morte di un medico per Covid. Rivolta social: «Vergognati» - SecolodItalia1 : Selvaggia Lucarelli ironizza persino sulla morte di un medico per Covid. Rivolta social: «Vergognati»… - AnnaP1953 : RT @Libero_official: Il post, contro #Salvini, di Selvaggia #Lucarelli: 'Ricordate quel medico? È morto'. Replica dei follower: 'Sei di una… -