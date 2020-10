Sciopero dei quotidiani locali del gruppo Gedi (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... ora Gedi , Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia, La Provincia Pavese, La Sentinella del ... Leggi su nove.firenze (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... ora, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia, La Provincia Pavese, La Sentinella del ...

darfil2 : RT @potere_alpopolo: A Modena 447 lavoratori sono stati denunciati e sono sotto processo per aver scioperato. Il diritto allo sciopero è f… - giuseppesposi12 : RT @CislLiguria: Femca e Fit Cisl: 'Il sindaco si è dimenticata dei lavoratori di Deiva Sviluppo: pronti allo sciopero' ?? - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Cesare Battisti, l'ex terrorista dei #Pac minaccia nuovamente lo sciopero della fame per le condizioni in cui si trova… - pizziliberal : RT @potere_alpopolo: A Modena 447 lavoratori sono stati denunciati e sono sotto processo per aver scioperato. Il diritto allo sciopero è f… - sfius : RT @potere_alpopolo: A Modena 447 lavoratori sono stati denunciati e sono sotto processo per aver scioperato. Il diritto allo sciopero è f… -