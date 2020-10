Rally Sardegna Rachele Somaschini | al via anche la milanese

(Di venerdì 2 ottobre 2020)durante una tappa dell’ERC – Photo Credit: Account TwitterLaprenderà il via del prossimoItalia2020, organizzato nel weekend dall’8 all’11 ottobre nell’isola sarda. Pronta a competere per la prima volta inparteciperà con una Citroen DS3 R3T della scuderia RS Team, amministrata da Sportec Engineering. Al suo fianco durante ilitaliano ci sarà Giulia Ztta, già compagna di team nella categoria ERC3 Junior, la serie facente parte del FIA European...

La milanese Rachele Somaschini prenderà il via del prossimo Rally Italia Sardegna 2020, organizzato nel weekend dall’8 all’11 ottobre nell’isola sarda. Pronta a competere per la prima volta in ...Si avvia verso gli ultimi appuntamenti di questo aberrante 2020 il campionato WRC, e Hyundai Motorsport è pronta a vendere cara la pelle al Rally Italia Sardegna, evento in programma il prossimo weeke ...