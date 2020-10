Rafel | oggi è uscito l’EP d’esordio “Giano”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dal 2 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “GIANO”, EP d’esordio di. “GIANO” è un progetto nato nel 2020 dalla penna die dalla tastiera di Xanthic, suo attuale produttore. Il titolo è stato scelto appositamente per rappresentare lo sguardo al futuro ma senza dimenticare il passato. Il Dio Giano è rappresentato anche come Dio dell’inizio. Questo EP è il primo step di un progetto eclettico che vuole unire diversi tipi di sonorità. I tre brani contenuti hanno un mood molto intimo poiché trattano di temi reali e autobiografici raccontati in maniera sincera, ma allo stesso tempo astratta. Gli elementi caratteristici di questa raccolta musicale sono le musiche originali composte da Xanthic, in modo da rispecchiare ...