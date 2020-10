Parigi dedica la prima mostra a Gabrielle Coco Chanel

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alata a: fino a marzo la maison celebra l’iconica stilista con un retrospettiva al Palais Galliera Nessuna come lei ha saputo cambiare le donne e la moda:è stata e resta un’icona – culturale – non solo nel mondo del fashion. Libri e film ne raccontano… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Parigi dedica

Corriere Nazionale

Al Museo della Moda di Parigi va in scena un percorso interamente dedicato a «Madame Coco», con ben 350 pezzi provenienti da archivi privati e collezioni da tutto il mondo ...Nel progetto di città in cui tutto si raggiunge a piedi in un quarto d’ora, l’Isola ha il massimo di accessibilità ai mezzi pubblici. Porta Lodovica, Città Studi e Bicocca, qui Milano è già policentri ...