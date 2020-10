Moderatore dibattito Trump-Biden si sottoporrà a test (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 02 OTT - Chris Wallace, il giornalista di Fox Moderatore del primo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, si sottoporrà al test per il coronavirus nei prossimi giorni. Lo riportano i media ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 02 OTT - Chris Wallace, il giornalista di Foxdel primofra Donalde Joe, si sottoporrà alper il coronavirus nei prossimi giorni. Lo riportano i media ...

