Mike Pompeo a Repubblica: "Italia e Vaticano con noi contro la Cina" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mike Pompeo parla da trionfatore dopo la visita a Roma. Prima con l’alleato Italiano, poi con la Santa Sede, ha insistito sulla reazione alla “minaccia cinese” e in un’intervista esclusiva concessa al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, afferma che Italia e Vaticano sono con gli Stati Uniti.“Con l’Italia condividiamo gli stessi valori, comprendiamo i rischi che vengono dall’avere relazioni con i regimi autoritari impegnati in attività predatorie” afferma il Segretario di Stato americano, dicendosi “rassicurato” dalle iniziative del Governo Italiano “davanti alle mosse compiute dal Partito comunista cinese in Italia”.Anche il Vaticano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020)parla da trionfatore dopo la visita a Roma. Prima con l’alleatono, poi con la Santa Sede, ha insistito sulla reazione alla “minaccia cinese” e in un’intervista esclusiva concessa al direttore di, Maurizio Molinari, afferma chesono con gli Stati Uniti.“Con l’condividiamo gli stessi valori, comprendiamo i rischi che vengono dall’avere relazioni con i regimi autoritari impegnati in attività predatorie” afferma il Segretario di Stato americano, dicendosi “rassicurato” dalle iniziative del Governono “davanti alle mosse compiute dal Partito comunista cinese in”.Anche il...

Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb? ??+++ Martedì arriva a Roma Mike Pompeo e qualcuno pensa di gettargli fumo negli occhi. Su… - Agenzia_Ansa : Mike Pompeo è stato ricevuto in Vaticano dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin VIDEO #ANSA - repubblica : Mike Pompeo: 'Italia insieme agli Usa contro gli atti predatori del regime cinese” - franco_guerci : RT @GagliardoneS: Cosa potrà mai aver detto Di Maio ad uno come Mike Pompeo? Coca o Fanta ? ?? - Florian73140503 : RT @Paolo3_P: Mi chiedo cosa potrà mai aver detto Di Maio ad uno come Mike Pompeo. -