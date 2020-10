Juve-Napoli a rischio? Cosa dice ora il protocollo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli ha annunciato due positivi al Covid dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri: si tratta di Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, un calciatore e un collaboratore esterno quindi. Il centrocampista polacco è stato posto subito in stato di quarantena, in attesa di ulteriori accertamenti. La serie di test a tappeto è stata disposta a seguito della gara con il Genoa, che nell’ultima settimana ha riscontrato 15 casi di Covid tra calciatori e membri dello staff. Il primo giro di tamponi effettuato ad inizio settimana in casa Napoli non aveva riscontrato positività: i primi casi sono arrivati oggi. Nella giornata di domani la società si sottoporrà ad ulteriori test, in attesa di capire se posa essere giocata la gara con la Juve. Domenica sera la squadra di Gattuso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha annunciato due positivi al Covid dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri: si tratta di Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, un calciatore e un collaboratore esterno quindi. Il centrocampista polacco è stato posto subito in stato di quarantena, in attesa di ulteriori accertamenti. La serie di test a tappeto è stata disposta a seguito della gara con il Genoa, che nell’ultima settimana ha riscontrato 15 casi di Covid tra calciatori e membri dello staff. Il primo giro di tamponi effettuato ad inizio settimana in casanon aveva riscontrato positività: i primi casi sono arrivati oggi. Nella giornata di domani la società si sottoporrà ad ulteriori test, in attesa di capire se posa essere giocata la gara con la. Domenica sera la squadra di Gattuso ...

ZZiliani : È pazzesco. Di Genoa-Torino non si dovrebbe nemmeno parlare (c'è qualcuno sano di mente che pensa si debba giocare?… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - BiagiomF : RT @ROI05841958: La soluzione più intelligente è di rimandare anche la gara di domenica sera, fra Juve e Napoli. I calciatori e staff del N… - BiagiomF : RT @Jublackandwhite: @sscnapoli @capuanogio Una buona guarigione a Zielinski ed al collaboratore, con l'augurio di veder rinviata Juve-Napo… - nicolamori_ : RT @_ThousandN: 'La Juve ha infettato volutamente Pellegrini e Pjaca prima di mandarli al Genoa, in modo da contagiare i compagni e i gioca… -