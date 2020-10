Intesa Sanpaolo annuncia risultati procedura congiunta azioni UBI (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati definitivi della procedura congiunta per esercitare il diritto d’acquisto delle azioni UBI Banca ancora in circolazione (azioni rimanenti), che segue la conclusione positiva dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio promossa in data 6 marzo. La procedura congiunta, che si è conclusa il 29 settembre, ha avuto a oggetto massime 21.635.917 azioni rimanenti, rappresentanti l’1,8908% del capitale sociale di UBI Banca. Durante il periodo sono state presentate richieste di vendita per complessive 3.013.070 azioni rimanenti, che rappresentano lo 0,2633% del capitale sociale ed il 13,9262% delle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –hato idefinitivi dellaper esercitare il diritto d’acquisto delleUBI Banca ancora in circolazione (rimanenti), che segue la conclusione positiva dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio promossa in data 6 marzo. La, che si è conclusa il 29 settembre, ha avuto a oggetto massime 21.635.917rimanenti, rappresentanti l’1,8908% del capitale sociale di UBI Banca. Durante il periodo sono state presentate richieste di vendita per complessive 3.013.070rimanenti, che rappresentano lo 0,2633% del capitale sociale ed il 13,9262% delle ...

