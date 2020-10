“Incredibile!” L’Eredità | è lo stesso Flavio Insinna a parlare così Dietro le quinte si scopre tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sempre simpaticissimoche ha caricato nelle storie di Instagram un video giratolede L’Eredità all’inizio del quale premette: “C’è uno scoop incredibile”.aggiunge poi: “Sta arrivando Achille Lauro!”. Nell’inquadratura entra quindi Achille Lauro… ma non l’originale! Proprio così: è in realtà Gabriele Cirilli che lo imita. Dato che L’Eredità e Tale e Quale Show vanno in onda dagli stessi studi, è logico dedurre che nella puntata di stasera di Tale e Quale Gabriele Cirilli imiterà Achille Lauro. Non vi ci fate la bocca, Cirilli sarà solo un ‘giudice speciale’, ruolo con il quale nel primo appuntamento ha imitato Orietta Berti e ...