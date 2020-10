Giro d’Italia 2020, Miguel Angel Lopez: “Pronto ad aiutare Fuglsang e Vlasov” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il team mi ha chiesto di venire qui al Giro per aiutare Fuglsang e Vlasov perché avevo una buona condizione. Non era nei miei piani inizialmente, ma si tratta di una corsa prestigiosa e sono pronto ad aiutare i miei compagni“. Lo ha detto Miguel Angel Lopez nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via con la cronometro Monreale-Palermo: “Non so se sarò parte della squadra nel prossimo anno – sottolinea il corridore colombiano dell’Astana – l’importante però è essere qui e provare a vincere qualche tappa”. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il team mi ha chiesto di venire qui alpere Vlasov perché avevo una buona condizione. Non era nei miei piani inizialmente, ma si tratta di una corsa prestigiosa e sono pronto adi miei compagni“. Lo ha dettonel corso della conferenza stampa alla vigilia della partenza deld’Italia, che prenderà il via con la cronometro Monreale-Palermo: “Non so se sarò parte della squadra nel prossimo anno – sottolinea il corridore colombiano dell’Astana – l’importante però è essere qui e provare a vincere qualche tappa”.

