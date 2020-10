Fagioli mungo | combatti la fame e abbassi il colesterolo

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Prodotti dalla pianta nota come Vigna radiata, isono legumi coltivati fin da tempi molto antichi. Il nucleo originario della loro coltivazione è l’India. Nel corso del tempo, si sono diffusi in altre zone del pianeta, come per esempio la Cina. Caratterizzati da un piacevole sapore dolce, vengono venduti sia freschi, sia secchi. Versatili in cucina – si utilizzano spesso per guarnire le insalate – sono contraddistinti da diversi benefici importanti. Tra i benefici in questione è possibile citare la capacità di favorire il controllo della. Per questa proprietà bisogna dire grazie alla presenza di fibre e proteine. Le ripercussioni sulla sazietà di questi nutrienti sono stati più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota, tra i tanti ...