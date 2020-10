Elisabetta Gregoraci, frase rubata al grande fratello vip: “Voglio fare l’amore con te” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci può ufficialmente dirsi una dei concorrenti più discussi del Gf vip 5 in corso, soprattutto per via della sua frequentazione avviata nella Casa con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo in confidenza con un’altra coinquilina vip si è lasciato scappare una confessione che gli ha fatto proprio la showgirl calabrese, la quale gli ha riferito di avere un’irrefrenabile voglia. La complicità tra i due conoscenti vip sembra diventare sempre più forte e tra le mura del Gf vip 5 sembra proprio che stia per sbocciare l’amore. Che l’ex velino di Striscia la notizia non riesca a resistere al fascino della showgirl sotto i riflettori del rinnovato reality delle celebrità? Gf vip news, Pierpaolo Pretelli lancia la bomba L’ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 ottobre 2020)può ufficialmente dirsi una dei concorrenti più discussi del Gf vip 5 in corso, soprattutto per via della sua frequentazione avviata nella Casa con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo in confidenza con un’altra coinquilina vip si è lasciato scappare una confessione che gli ha fatto proprio la showgirl calabrese, la quale gli ha riferito di avere un’irrefrenabile voglia. La complicità tra i due conoscenti vip sembra diventare sempre più forte e tra le mura del Gf vip 5 sembra proprio che stia per sbocciare l’amore. Che l’ex velino di Striscia la notizia non riesca a resistere al fascino della showgirl sotto i riflettori del rinnovato reality delle celebrità? Gf vip news, Pierpaolo Pretelli lancia la bomba L’ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - Ileniasa25 : RT @trashastrale: ELISABETTA GREGORACI IN PISCINA AVREBBE DETTO A PIERPAOLO PETRELLI: “VORREI FARE L’AMORE CON TE” #GFVIP - TeamElia3 : RT @nelnomedeltrash: Trovatevi qualcuno che vi guardi come pierpaolo guarda Elisabetta gregoraci. #gregorelli #GFVIP - alegentx : RT @nelnomedeltrash: Trovatevi qualcuno che vi guardi come pierpaolo guarda Elisabetta gregoraci. #gregorelli #GFVIP -