Elisabetta Gregoraci attacca Flavio Briatore: “Quando morì mia madre andò in discoteca” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parole al veleno quelle di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Flavio Briatore. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Parole al veleno quelle dinei confronti di. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “mi trascurava. Quando morì mia, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”.

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - RapunzelHope : Sbaglio o non ho mai visto Elisabetta gregoraci fare le faccende di casa.. #GFvip - MFenonenal : La relazione più bella nata in questo #gfvip è quella tra Elisabetta Gregoraci e la ginnastica. - Crazyfroggy5 : Elisabetta Gregoraci lascia #GFvip5 perché ne ha violato il regolamento. A differenza degli altri, lei qualcuno se la ricorda -