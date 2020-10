DayDreamer, anticipazioni 4 ottobre: Can vuole sposare Sanem (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica 4 ottobre a partire dalle 16:20 su Canale 5, torna l’appuntamento con DayDreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca che narra l’amore tra Can e Sanem. Le trame riprenderanno dal momento in cui Sanem sarà riuscita finalmente a svelare alla madre di essersi fidanzata con Can. A questo punto, Mevkibe presserà la figlia per sapere quando ci sarà il matrimonio. A proposito di questo, Can confiderà al fratello Emre, la sua intenzione di sposare Sanem. Leyla invece, cercherà di superare il dolore per essere stata lasciata da Emre avvicinandosi ad Osman. DayDreamer, trama 4 ottobre: Leyla si fa consolare da Osman Buona notizia per i fan di DayDreamer. La serie tornerà con un nuovo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica 4a partire dalle 16:20 su Canale 5, torna l’appuntamento con-Le ali del sogno, la serie tv turca che narra l’amore tra Can e. Le trame riprenderanno dal momento in cuisarà riuscita finalmente a svelare alla madre di essersi fidanzata con Can. A questo punto, Mevkibe presserà la figlia per sapere quando ci sarà il matrimonio. A proposito di questo, Can confiderà al fratello Emre, la sua intenzione di. Leyla invece, cercherà di superare il dolore per essere stata lasciata da Emre avvicinandosi ad Osman., trama 4: Leyla si fa consolare da Osman Buona notizia per i fan di. La serie tornerà con un nuovo ...

