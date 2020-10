Coronavirus, cosa ci aspetta nei prossimi 7 mesi: mascherine, anziani, smart working (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus età mediaL’estate è finita, l’autunno è alle porte e i contagi da Coronavirus sono in aumento. Per questo motivo il governo intende proporre al Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Gli italiani stanno combattendo “con il coltello tra i denti” contro un nemico invisibile. Un’immagine che il ministro della Salute Roberto Speranza ha fornito per mettere in guardia gli italiani sul poderoso avanzamento del virus nelle ultime settimane. Che cosa ci aspetta per il prossimi 7-8 mesi di convivenza con il Coronavirus? Tra smart working, vaccino, mascherine e divieto di assembramento, sarà un Natale molto diverso dagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)età mediaL’estate è finita, l’autunno è alle porte e i contagi dasono in aumento. Per questo motivo il governo intende proporre al Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Gli italiani stanno combattendo “con il coltello tra i denti” contro un nemico invisibile. Un’immagine che il ministro della Salute Roberto Speranza ha fornito per mettere in guardia gli italiani sul poderoso avanzamento del virus nelle ultime settimane. Checiper il7-8di convivenza con il? Tra, vaccino,e divieto di assembramento, sarà un Natale molto diverso dagli ...

