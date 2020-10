Calcio, Armenia: il capitano della nazionale va in guerra, niente firma col Larissa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Prosegue il conflitto tra Armenia ed Azerbaigian nel Nagorno Karabakh, inutili al momento gli appelli per il cessate il fuoco fatti da Nato, Unione Europea e Russia. Lo stato armeno di fronte all’impegno incessante ha chiesto a tutti gli Under 40 di prendere parte al conflitto, tra coloro che hanno accettato c’è Varazdot Haroyan, capitano della nazionale di Calcio. Il 28enne nelle ultime tre stagioni ha giocato in Premier League russa con la maglia dell’Ural ed era pronto ad un trasferimento in Grecia per giocare con la maglia del Larissa. Il club greco però non potrà aggiungere tra le sue fila il difensore che prenderà parte al conflitto. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Prosegue il conflitto traed Azerbaigian nel Nagorno Karabakh, inutili al momento gli appelli per il cessate il fuoco fatti da Nato, Unione Europea e Russia. Lo stato armeno di fronte all’impegno incessante ha chiesto a tutti gli Under 40 di prendere parte al conflitto, tra coloro che hanno accettato c’è Varazdot Haroyan,di. Il 28enne nelle ultime tre stagioni ha giocato in Premier League russa con la maglia dell’Ural ed era pronto ad un trasferimento in Grecia per giocare con la maglia del. Il club greco però non potrà aggiungere tra le sue fila il difensore che prenderà parte al conflitto.

