Borse europee in rosso. Piazza Affari tiene sulla parità (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per le Borse europee, che scontano l’impatto psicologico del contagio al Covid del Presidente USA Donald Trump, mentre tiene meglio Piazza Affari, dopo un esordio più sacrificato. Oggi si guarda anche all’uscita dei dati sul mercato del lavoro USA ed agli sviluppi del vertice europeo. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%. Nello scenario borsistico europeo debole Francoforte, che mostra un decremento dello 0,63%, stessa performance per Londra, che segna -0,63%, fiacca Parigi, con un calo frazionale dello 0,37%. Meglio il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per le, che scontano l’impatto psicologico del contagio al Covid del Presidente USA Donald Trump, mentremeglio, dopo un esordio più sacrificato. Oggi si guarda anche all’uscita dei dati sul mercato del lavoro USA ed agli sviluppi del vertice europeo. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%. Nello scenario borsistico europeo debole Francoforte, che mostra un decremento dello 0,63%, stessa performance per Londra, che segna -0,63%, fiacca Parigi, con un calo frazionale dello 0,37%. Meglio il ...

directasim : La notizia che il presidente Donald Trump e la first lady Melania siano positivi al coronavirus si abbatte di colpo… - alcinx : RT @2didenari: La notizia che il presidente Donald Trump e la first lady Melania siano positivi al coronavirus si abbatte di colpo sulle #B… - Radio24_news : RT @2didenari: La notizia che il presidente Donald Trump e la first lady Melania siano positivi al coronavirus si abbatte di colpo sulle #B… - 2didenari : La notizia che il presidente Donald Trump e la first lady Melania siano positivi al coronavirus si abbatte di colpo… - MarketWall_ITA : #Borse Europee in rosso dopo l'annuncio di #Trump positivo al #covid-19. Il #petrolio crolla, mentre l'#oro sale. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee in ripresa, ma Bayer lancia l'allarme sui conti Rai News Borse europee in rosso. Piazza Affari tiene sulla parità

Giornata difficile per le borse europee, che scontano l'impatto psicologico del contagio al Covid del Presidente USA Donald Trump, mentre ...

Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...

Giornata difficile per le borse europee, che scontano l'impatto psicologico del contagio al Covid del Presidente USA Donald Trump, mentre ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...