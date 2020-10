Sitara e Gianluca Matrimonio a Prima vista Italia 2020 | come finisce tra di loro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Mancano ormai pochissimi giorni allapuntata diin onda su Real Time il 6 ottobre. Non potevamo resistere e abbiamo visto su DPlay Plus i primi due episodi di questa quarta stagione per raccontarvi quello che succederà nellapuntata! Vi parliamo quindi di una delle tre coppie protagoniste di, quella formata da. Ilpercorso nel programma di Real Time è iniziato in modo particolare.infatti non erano stati scelti ma sono entrati in gioco in un secondo momento. Una ...