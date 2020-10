Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta”. Continua la lotta contro il cancro di Shannen Doherty, l’attrice che all’inizio del 2020 ha spiazzato i fan annunciando la recidiva del tumore. Nonostante le cure, il male che la affligge non accenna a rallentare, e anzi ha raggiunto il quarto stadio. L’ex Brenda di “Beverly Hills 90210” si è raccontata in una lunga intervista a Elle Magazine, svelando la decisione di registrare dei videomessaggi per i suoi cari, che potranno guardarli se lei non dovesse farcela. “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho pensato di girare deiper salutare tutti isarò morta”. Continua la lotta contro ildi, l’attrice che all’inizio del 2020 ha spiazzato i fan annunciando la recidiva del tumore. Nonostante le cure, il male che la affligge non accenna are, e anzi ha raggiunto il quarto stadio. L’ex Brenda di “Beverly Hills 90210” si è raccontata in una lunga intervista a Elle Magazine, svelando la decisione di registrare deiper i suoi, che potranno guardarli se lei non dovesse farcela. “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così ...

caterinabalivo : Non voglio neanche pensarci... ti ho adorato in #BeverlyHills, tifavo per te e #LukePerry alias Dylan e speravo vi… - gianmaria_di : Shannen Doherty, il tumore non rallenta: “Girerò videomessaggi per salutare i miei quando sarò morta” - RedCapes_it : Shannen Doherty: “Girerò videomessaggi per i miei cari, da vedere quando non ci sarò più” - LunatikaLullaby : RT @caterinabalivo: Non voglio neanche pensarci... ti ho adorato in #BeverlyHills, tifavo per te e #LukePerry alias Dylan e speravo vi fida… - Alessia433 : Shannen Doherty: 'Non mi resta molto da vivere. Devo scrivere le lettere importanti' -