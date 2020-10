Roma | occupa abusivamente 3 box e li trasforma in officina meccanica | scatta la denuncia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Svolgeva senza titolo la professione di meccanico, per giuntando3 box di proprietà diCapitale: a scoprire gli illeciti gli agenti del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) della Polizia Locale , impegnati nelle verifiche dei piani di zona nel quartiere di Castelverde. In uno dei box l’uomo , un italiano di 65 anni, aveva allestito una vera e propria, utilizzando i restanti due come depositi per attrezzi, ricambi auto e veicoli in attesa di lavorazione. L’intervento di ieri delle pattuglie ha permesso di liberare i locali, di proprietà diCapitale, e perseguire il responsabile che è stato sanzionato per esercizio abusivo della professione e ...