Juventus, Nedved: “Col Barça grande sfida ma occhio a Lucescu” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Messi contro Cristiano Ronaldo il verdetto uscito dalla urne di Ginevra. Il commento del vice presidente della Juventus Pavel Nedved dai canali ufficiali del club: "Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un'altra sfida nella sfida. - continua Nedved come si legge sul sito bianconero - La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più. Gli ungheresi sono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Messi contro Cristiano Ronaldo il verdetto uscito dalla urne di Ginevra. Il commento del vice presidente dellaPaveldai canali ufficiali del club: "Quella con il Barcellona sarà unae sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un'altranella. - continuacome si legge sul sito bianconero - La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più. Gli ungheresi sono ...

