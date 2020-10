Inter, Marotta ammette: “Cristiano Ronaldo è un livello sopra tutti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “In carriera di talenti ne ho conosciuti tanti, ma Ronaldo è davvero un campione, un livello sopra. Oltre a conoscere gli avversari sa pure le quantità precise di ogni cosa che mangia.Lautaro può diventare un nuovo Cristiano? Dipende da lui. Il talento ce l’ha, è giovane e davanti a sé ha tutta una carriera”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta durante il convegno ‘Perché il mercato italiano può essere considerato il più attrattivo d’Europa’. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “In carriera di talenti ne ho conosciuti tanti, maè davvero un campione, un. Oltre a conoscere gli avversari sa pure le quantità precise di ogni cosa che mangia.Lautaro può diventare un nuovo Cristiano? Dipende da lui. Il talento ce l’ha, è giovane e davanti a sé ha tutta una carriera”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Giuseppedurante il convegno ‘Perché il mercato italiano può essere considerato il più attrattivo d’Europa’.

