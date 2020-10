Gomito deforme | il Rizzoli lo ‘raddrizza’ col computer

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) BOLOGNA – A sette anni F. si rompe il gomito destro e il braccio non è più lo stesso. La cartilagine è compromessa e, durante la crescita, l’arto si sviluppa in modo deforme. Il braccio ruota progressivamente, fino a essere girato di 60 gradi rispetto al normale. Il gomito così piegato diventa anche un grave handicap: il ragazzino non riesce ad afferrare gli oggetti né ad allacciarsi i bottoni. Con l’arrivo dell’adolescenza è un difetto anche estetico con cui è difficile fare i conti. Ma dopo 10 anni, F. può tornare a sorridere. Perchè nel giugno scorso i chirurghi dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna sono riusciti a raddrizzare il suo braccio destro, guidati da un computer, con una tecnica innovativa sviluppata insieme alla start up biomedicale E-lisa. E a tre mesi dall’intervento il gomito di F., che oggi di anni ne ha 16, è tornato a funzionare in modo corretto, restituendogli una vita del tutto autonoma e normale. A raccontare la storia è Roberto Rotini, direttore della chirurgia della spalla e del gomito del Rizzoli.