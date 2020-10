Elisabetta Canalis, incidente bollente su Instagram (Di giovedì 1 ottobre 2020) In un reel su Instagram, tra un cambio e l’altro, il costume della showgirl Elisabetta Canalis si è spostato e ha mostrato un po’ di più del dovuto. Lei ha reagito con ironia. Ma non tutti hanno apprezzato… “La tengo como todas”, ha scritto Elisabetta Canalis su Instagram, commentando un piccolo incidente hot che l’ha vista protagonista sui social. La frase ironica è una battuta in spagnolo pronunciata anniArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) In un reel su, tra un cambio e l’altro, il costume della showgirlsi è spostato e ha mostrato un po’ di più del dovuto. Lei ha reagito con ironia. Ma non tutti hanno apprezzato… “La tengo como todas”, ha scrittosu, commentando un piccolohot che l’ha vista protagonista sui social. La frase ironica è una battuta in spagnolo pronunciata anniArticolo completo: dal blog SoloDonna

clikservernet : Elisabetta Canalis, incidente hot nel video su Instagram: “Si vede tutto”. Lei risponde citando Laura Pausini - Noovyis : (Elisabetta Canalis, incidente hot nel video su Instagram: “Si vede tutto”. Lei risponde citando Laura Pausini) Pl… - GioMat86 : RT @DiegoASR86: Elisabetta ha bisogno di uomini già fatti, come me!' 'Guardi, non mi sopporterebbe neanche lei' 'Non mettiamo limiti alla p… - DiegoASR86 : Elisabetta ha bisogno di uomini già fatti, come me!' 'Guardi, non mi sopporterebbe neanche lei' 'Non mettiamo limit… - Matteo68ml : RT @ilgiornale: Incidente su Instagram per Elisabetta Canalis: il costume si sposta e l'ex velina mostra tutto ma reagisce con ironia. http… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis ieri e oggi: ecco com’è cambiata la showgirl Sky Tg24 Elisabetta Canalis ed il body viralissimo

La verità sulla "faggiana" della Canalis che ha rotto internet: "Non avete visto bene" L'intervento di Francesco Lancia in onda col Trio Medusa ...

George Clooney ha lasciato Elisabetta per un motivo preciso: “Lei non è mai riuscita a…”

La loro storia d'amore ha fatto sognare milioni di ragazze in tuto il mondo. Una favola! Ma perchè è finita tra George Clooney e Elisabetta Canalis?

La verità sulla "faggiana" della Canalis che ha rotto internet: "Non avete visto bene" L'intervento di Francesco Lancia in onda col Trio Medusa ...La loro storia d'amore ha fatto sognare milioni di ragazze in tuto il mondo. Una favola! Ma perchè è finita tra George Clooney e Elisabetta Canalis?