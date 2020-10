Chiesa molto vicino alla Juventus, la previsione dei bookmaker (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pochi giorni fa, dopo le parole del presidente viola Rocco Commisso, il passaggio ai bianconeri era dato a 2,00, mentre ora, riporta agipronews, paga 1,85. Un crollo di quota evidente, segno che l'ala classe 1997 è in dirittura d'arrivo alla Continassa Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pochi giorni fa, dopo le parole del presidente viola Rocco Commisso, il passaggio ai bianconeri era dato a 2,00, mentre ora, riporta agipronews, paga 1,85. Un crollo di quota evidente, segno che l'ala classe 1997 è in dirittura d'arrivoContinassa

