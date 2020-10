Cava de’ Tirreni ed Eboli unite per aiutare la piccola Zaira (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo Cava de’ Tirreni, ma anche altri comuni come quello di Eboli con il sindaco Massimo Cariello hanno deciso di sostenere la raccolta fondi su “Go Fund Me” di Anna e Salvatore Avella, genitori della piccola Zaira. La bambina è nata con una malattia rara, l’emimelia fibulare, che comporta una grave anomalia nello sviluppo degli arti, che pregiudica fortemente la deambulazione, l’equilibrio e con la crescita provoca gravi problemi all’anca ed alla schiena. Si può, però, intervenire per donarle una vita normale. Un intervento particolarmente complesso che sarà eseguito con una tecnica all’avanguardia dal dott. Alexander Kirienko, un luminare dell’ ortopedia pediatrica e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon solode’, ma anche altri comuni come quello dicon il sindaco Massimo Cariello hanno deciso di sostenere la raccolta fondi su “Go Fund Me” di Anna e Salvatore Avella, genitori della. La bambina è nata con una malattia rara, l’emimelia fibulare, che comporta una grave anomalia nello sviluppo degli arti, che pregiudica fortemente la deambulazione, l’equilibrio e con la crescita provoca gravi problemi all’anca ed alla schiena. Si può, però, intervenire per donarle una vita normale. Un intervento particolarmente complesso che sarà eseguito con una tecnica all’avanguardia dal dott. Alexander Kirienko, un luminare dell’ ortopedia pediatrica e ...

