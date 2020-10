"Briatore era addormentato, una volta gli ho preso il dito e...". Gregoraci, confidenza spinta a Pretelli: roba da matti al GF Vip (Di giovedì 1 ottobre 2020) La follia della gelosia in casa Briatore. Durante una confidenza intima con Pierpaolo Petrelli, a cui pare sempre più vicina, Elisabetta Gregoraci ha spiazzato i telespettatori del Grande Fratello Vip rivelando un dettaglio privato della sua relazione con Flavio Briatore. "Io di carattere sono un po' geloso", le dice Petrelli. "No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato", ribatte sorridendo Elisabetta. "Ma anch'io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto". Poi l'aneddoto: "Una volta, mentre Briatore dormiva, gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) La follia della gelosia in casa. Durante unaintima con Pierpaolo Petrelli, a cui pare sempre più vicina, Elisabettaha spiazzato i telespettatori del Grande Fratello Vip rivelando un dettaglio privato della sua relazione con Flavio. "Io di carattere sono un po' geloso", le dice Petrelli. "No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato", ribatte sorridendo Elisabetta. "Ma anch'io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto". Poi l'aneddoto: "Una, mentredormiva, gli hoile ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona".

