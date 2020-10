Bocconcini di pollo conditi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Se state cercando una ricetta per un secondo rapido da preparare, ma veramente delizioso questa ricetta di è quello che stavate cercando. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 650 g di petto di350 g di pomodorini in scatola (solo i pomodorini)1/2 bicchiere di vino bianco3-4 cucchiai di farina 0020-25 olive nere1 spicchietto d’aglio1 ciuffo di prezzemolo2 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Per preparare i iniziamo tagliando il petto dia pezzetti, possibilmente delle stesse dimensioni, una volta tagliati tutti infarinateli. Mettete sul fuoco una padella capiente e aggiungete l’olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, lasciatelo dorare e quando sarà dorato, rimuovetelo e aggiungete idi ...

