Alfonso Signorini, tutto su Gabriel Garko dopo il coming out (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non si smette ancora di parlare di Gabriel Garko e del suo intervento al Grande Fratello vip per incontrare Adua Del Vesco. Le sue parole, la lettera per la concorrente, il "segreto di pulcinella" e il coming out hanno emozionato moltissime persone. Alfonso Signorini, che sta tenendo le redini di questa edizione del Gf, ha raccontato il dietro le quinte della serata. Gabriel Garko e Adua Del Vesco Prima il confronto con Adua Del Vesco in diretta. Poi per Garko arriva il momento di andare dietro le quinte, dopo quel momento emozionante e pieno di significato. A quel punto l'attore avrebbe detto: "Posso avere qualcosa da mangiare? Che ne so, vanno bene anche patatine e champagne. Sono fuso. Ma mi sento ...

