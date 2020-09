Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 18:10 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’INPS ha pagato fino al 29 settembre oltre 12 milioni di integrazioni salariali su un totale di 12 milioni 314 mila 134 lo scrive l’istituto spiegando che le integrazioni salariali ancora da pag 290 4184 sulla base delle domande regolarmente presentate si legge tu totale di 3 milioni 445782 beneficiari i lavoratori pagati sono stati 3425220 pari al 99,4% in attesa di essere pagati concludi 20463 lavoratori su quali l’istituto sta concentrando l’attività di liquidazione della prestazione la cronaca altro materiale relativo al duplice omicidio dei fidanzati di Lecce è stato trovato nell’appartamento in cui viveva l’uomo accusato del delitto il reo confesso Antonio De Marcobiglietto simile a quello già trovato dagli investigatori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’INPS ha pagato fino al 29 settembre oltre 12 milioni di integrazioni salariali su un totale di 12 milioni 314 mila 134 lo scrive l’istituto spiegando che le integrazioni salariali ancora da pag 290 4184 sulla base delle domande regolarmente presentate si legge tu totale di 3 milioni 445782 beneficiari i lavoratori pagati sono stati 3425220 pari al 99,4% in attesa di essere pagati concludi 20463 lavoratori su quali l’istituto sta concentrando l’attività di liquidazione della prestazione la cronaca altro materiale relativo al duplice omicidio dei fidanzati di Lecce è stato trovato nell’appartamento in cui viveva l’uomo accusato del delitto il reo confesso Antonio De Marcobiglietto simile a quello già trovato dagli investigatori ...

fanpage : Papa Francesco: “Bisogna rigenerare la società dopo la pandemia, non tornare alla normalità” - fanpage : Coronavirus, le ultime notizie di oggi #30settembre - fanpage : In Francia Parigi, Lione e Lille verso “allerta massima” per la diffusione del Coronavirus - CCKKI : RT @cesarebrogi1: 'Leghisti not welcome', spuntano striscioni anti-Salvini all'aeroporto di Catania | BlogSicilia - Ultime notizie dalla Si… - cesarebrogi1 : 'Leghisti not welcome', spuntano striscioni anti-Salvini all'aeroporto di Catania | BlogSicilia - Ultime notizie da… -