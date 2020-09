Trump Biden | diretta | al via il duello tv tra insulti e interruzioni Il dem attacca | «Clown e bugiardo» Il tycoon | «Nulla di intelligente in te»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Al via il primotv tra i due candidati alle presidenziali americane Donalde Joe, che si svolge alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. A moderare Chris Wallace...

you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Caso #Tridico. Caos… - La7tv : #MaratonaMentana Appuntamento questa notte dall’una con Enrico Mentana e i suoi ospiti per seguire il duello tra i… - edoardochiapino : #Debate2020 Vittoria netta di #Trump che butta al tappeto entrambi i contendenti, ovvero, il moderatore #Wallace… - GinottoG8 : RT @ValentinaInLA: Moderatore Wallace: Vice presidente risponda all’ultima domanda. Biden: non la ricordo più. Wallace: a questo punto de… -

Joe Biden, ha invitato Facebook alla vigilia del primo dibattito presidenziale ad agire contro la disinformazione messa in atto dal presidente in carica, Donald Trump. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il ...La campagna di Donald Trump ha inviato ai suoi fan una email in cui si afferma che il presidente «ha finito il dibattito con Joe Biden» e vanta la sua prestazione due ore e mezzo prima dell’inizio del ...