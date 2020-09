Ripristinare il PC a data precedente (Windows) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando il computer inizia ad avere dei problemi legati alla configurazione di Windows o nell'esecuzione di alcuni programmi o anche a seguito di un virus o malware, ci sono diversi modi per tornare a uno stato precedente, utilizzando una sorta di "macchina del tempo" che ripristina la situazione a quando il nostro computer funzionava bene e senza intoppi. Sono lontani, ormai, i tempi di Windows XP, quando le opzioni di recupero erano piuttosto limitate e nella maggior parte dei casi diventava necessario reinstallare tutto da capo.Le più moderne versioni di Windows, in particolare Windows 10, includono molti strumenti interni di ripristino ed anche se ne avevo già parlato, vale la pena qui fare un riepilogo di tutto quello che si può fare per riportare il PC a una ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando il computer inizia ad avere dei problemi legati alla configurazione dio nell'esecuzione di alcuni programmi o anche a seguito di un virus o malware, ci sono diversi modi per tornare a uno stato, utilizzando una sorta di "macchina del tempo" che ripristina la situazione a quando il nostro computer funzionava bene e senza intoppi. Sono lontani, ormai, i tempi diXP, quando le opzioni di recupero erano piuttosto limitate e nella maggior parte dei casi diventava necessario reinstallare tutto da capo.Le più moderne versioni di, in particolare10, includono molti strumenti interni di ripristino ed anche se ne avevo già parlato, vale la pena qui fare un riepilogo di tutto quello che si può fare per riportare il PC a una ...

VFumero : @MassimoSertori_ Data la Sua funzione Lei non può non sapere che la Quota 100 non verrà abolita: semplicemente scad… -