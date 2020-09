Omicidio Vannini, Ciontoli condannato per omicidio volontario (Di mercoledì 30 settembre 2020) La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale il sottufficiale della Marina Militare Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini, ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 a Ladispoli. La sentenza del processo d'appello bis è arrivata dopo poco più di un'ora di camera di consiglio. Alla lettura del dispositivo non era presente in aula Antonio Ciontoli che aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, con la richiesta di perdono rivolta alla famiglia Vannini, poco prima che la corte entrasse in camera di consiglio. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La seconda corte d'assise d'appello di Roma haa 14 anni di reclusione percon dolo eventuale il sottufficiale della Marina Militare Antonioper la morte di Marco, ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 a Ladispoli. La sentenza del processo d'appello bis è arrivata dopo poco più di un'ora di camera di consiglio. Alla lettura del dispositivo non era presente in aula Antonioche aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, con la richiesta di perdono rivolta alla famiglia, poco prima che la corte entrasse in camera di consiglio.

