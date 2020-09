Nuova polemica per Carlo Cracco. Questa volta è “colpa” delle spremute (Di mercoledì 30 settembre 2020) La questione riguarda sempre il listino prezzi del ristorante dello chef italiano Non c’è un momento di pace per lo chef stellato italiano Carlo Cracco. Dopo le polemiche per il prezzo della pizza, nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, e dopo la provocazione di servirne metà contro gli sprechi una Nuova critica si è scatenata sul web. Già il web, dove nessuno perdona e nulla passa in sordina. Su Twitter è stata condivisa la foto di uno scontrino del valore di € 41,00. Un valore dato da tre spremute e due bottigliette d’acqua. 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/vhs2gm3vvx — Ninabecks ITALIAVIVA (@ninabecks1) September 29, 2020 Molti utenti, a onore del vero, hanno sottolineato come se si scelga di andare un determinato ristorante si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) La questione riguarda sempre il listino prezzi del ristorante dello chef italiano Non c’è un momento di pace per lo chef stellato italiano. Dopo le polemiche per il prezzo della pizza, nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, e dopo la provocazione di servirne metà contro gli sprechi unacritica si è scatenata sul web. Già il web, dove nessuno perdona e nulla passa in sordina. Su Twitter è stata condivisa la foto di uno scontrino del valore di € 41,00. Un valore dato da tree due bottigliette d’acqua. 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/vhs2gm3vvx — Ninabecks ITALIAVIVA (@ninabecks1) September 29, 2020 Molti utenti, a onore del vero, hanno sottolineato come se si scelga di andare un determinato ristorante si ...

