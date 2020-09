“No a troppi tamponi per bimbi, rischio di lesioni e traumi psicologici”. L’allarme dei pediatri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – I tamponi orofaringei non sono caramelle, e non essendo tali non vanno prescritti ed eseguiti con leggerezza, soprattutto ai bambini. Perché fanno male. E in questo inizio scuola all’insegno del coronavirus vi è il rischio che a qualcuno sfugga un po’ tropo la mano. Questa la denuncia del professore Gian Vincenzo Zuccotti, del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Sacco e direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano. Buzzi ha parlato delle ripercussioni di un eccessivo uso dei tamponi sui minori, anche da un punto di vista – decisamente da non sottovalutare – psicologico. Risvolti decisamente negativi, che comprendono l’eventualità di creare traumi seri nei più piccoli. A tal punto da indurli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Iorofaringei non sono caramelle, e non essendo tali non vanno prescritti ed eseguiti con leggerezza, soprattutto ai bambini. Perché fanno male. E in questo inizio scuola all’insegno del coronavirus vi è ilche a qualcuno sfugga un po’ tropo la mano. Questa la denuncia del professore Gian Vincenzo Zuccotti, del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Sacco e direttore della Clinicaca dell’ospedale Buzzi di Milano. Buzzi ha parlato delle ripercussioni di un eccessivo uso deisui minori, anche da un punto di vista – decisamente da non sottovalutare – psicologico. Risvolti decisamente negativi, che comprendono l’eventualità di creareseri nei più piccoli. A tal punto da indurli ...

