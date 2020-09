Jake Gyllenhaal la sua foto da piccolo su Instagram scatena i commenti dei fan di Taylor Swift (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una foto di Jake Gyllenhaal da bambino, apparsa sul profilo Instagram dell'attore, ha scatenato i commenti dei fan di Taylor Swift per via di un dettaglio particolare. Jake Gyllenhaal ha condiviso su Instagram una foto di quando era bambino ed il fatto che a quei tempi indossasse gli occhiali ha scatenato i commenti dei fan di Taylor Swift che hanno ripetuto la frase di una canzone che la cantante avrebbe dedicato all'attore con cui è stata fidanzata nel 2010. I fan di Taylor Swift hanno inondato di commenti un post di Jake ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Unadida bambino, apparsa sul profilodell'attore, hato idei fan diper via di un dettaglio particolare.ha condiviso suunadi quando era bambino ed il fatto che a quei tempi indossasse gli occhiali hato idei fan diche hanno ripetuto la frase di una canzone che la cantante avrebbe dedicato all'attore con cui è stata fidanzata nel 2010. I fan dihanno inondato diun post di...

mishingallifrey : RT @fyrewinter: cazzi mastodontici di jake gyllenhaal e oscar isaac sbattuti su di me - youcallusnoname : Un film con Jake Gyllenhaal e Oscar Isaac?? Mi state dicendo che anche oggi ho vinto io?? - IansoIo : RT @fyrewinter: cazzi mastodontici di jake gyllenhaal e oscar isaac sbattuti su di me - lastagistaspa : Tommaso Zorzi non assomiglia a Jake Gyllenhaal? e vi giuro su Dio che ho googlato come si scrive ma da oggi sarà Jake Gyllehalal - allegrissimo_ : Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal in un film insieme? Mi dovrete raccogliere con un cucchiaino -

Oscar Isaac vestirà i panni di Francis Ford Coppola, mentre Jake Gyllenhall impersonerà il produttore e presidente di Paramount Robert Evans.

Francis and the Godfather ha trovato i suoi protagonisti: Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal reciteranno nel progetto sulla creazione del cult Il Padrino. Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal interpreteranno Fran ...

