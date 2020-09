Horizon Forbidden West e Resident Evil Village tra i nuovi screenshot dei giochi in arrivo su PS5 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Manca ormai poco più di un mese all'uscita di PlayStation 5 ed il sito ufficiale di Sony si sta aggiornando con nuovi screenshot presi dai giochi di prossima uscita sulla console next-gen. Gli screenshot coprono una serie di giochi, tra cui Returnal, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village e altri. Gran Turismo 7 Il titolo di Polyphony Digital mostra quanto i vari riflessi dei veicoli e l'ambiente di gioco siano a livelli di realismo pazzeschi. Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo comunque che arriverà su PS5.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Manca ormai poco più di un mese all'uscita di PlayStation 5 ed il sito ufficiale di Sony si sta aggiornando conpresi daidi prossima uscita sulla console next-gen. Glicoprono una serie di, tra cui Returnal,e altri. Gran Turismo 7 Il titolo di Polyphony Digital mostra quanto i vari riflessi dei veicoli e l'ambiente di gioco siano a livelli di realismo pazzeschi. Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo comunque che arriverà su PS5.Leggi altro...

Resident Evil Village potrebbe arrivare anche su current gen, secondo quanto dichiarato durante l'evento Capcom del Tokyo Game Show 2020 ...

E’ assolutamente vero che non si può giudicare un libro dalla copertina, ma si può dire con certezza che chi ben comincia è a metà dell’opera. L’unione di questi due modi di dire riassume alla perfezi ...

Resident Evil Village potrebbe arrivare anche su current gen, secondo quanto dichiarato durante l'evento Capcom del Tokyo Game Show 2020 ...