“Cosa c’è dietro al massacro di Lecce”. Omicidio Daniele ed Eleonora, da Roberta Bruzzone una spiegazione inquietante (Di mercoledì 30 settembre 2020) Continuano le indagini sull’Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonota Manta. Dopo l’arresto e la confessione del 21enne Antonio De Marco, accusato di aver ucciso nella serata del 21 settembre la coppia, ora si cerca di capire cosa possa aver portato lo studente di infermieristica a compiere un gesto così terribile. Daniele e Antonio si sono conosciuti il 29 ottobre 2019, quando l’infermiere ha chiesto all’arbitro di prendere in affitto una stanza nel suo appartamento. La convivenza è durata fino al 30 novembre. Poi nessun contatto, fino al 6 luglio 2020, quando De Marco ha mandato un messaggio a De Santis per chiedere nuovamente la camera in affitto. L’arbitro acconsente ma a fine agosto Antonio lascia la casa perché Daniele ha in programma di andare a vivere insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Continuano le indagini sull’diDe Santis ed Eleonota Manta. Dopo l’arresto e la confessione del 21enne Antonio De Marco, accusato di aver ucciso nella serata del 21 settembre la coppia, ora si cerca di capire cosa possa aver portato lo studente di infermieristica a compiere un gesto così terribile.e Antonio si sono conosciuti il 29 ottobre 2019, quando l’infermiere ha chiesto all’arbitro di prendere in affitto una stanza nel suo appartamento. La convivenza è durata fino al 30 novembre. Poi nessun contatto, fino al 6 luglio 2020, quando De Marco ha mandato un messaggio a De Santis per chiedere nuovamente la camera in affitto. L’arbitro acconsente ma a fine agosto Antonio lascia la casa perchéha in programma di andare a vivere insieme ...

CarloCalenda : 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smo… - borghi_claudio : Sto diventando sempre meno tollerante nei confronti di DeMasi (e mi spiace perchè è simpatico). Ma come fai a dire… - trash_italiano : - non so cosa lo abbia spinto a fare quel gesto - non credo sia suicidio, ma istigazione al suicidio RAGA MA CHE… - alessioJj_ : RT @alessioJj_: Io tanto lo so che prima o poi lo prenderanno Chiesa così come è stato per Danilo, quando si fissano nelle cose non c'è cos… - ninetiesbish : RT @GiadaGummy: Matilde e Stefania: 'C'è tanto da lavorà qua' 'Potremmo anche essere peggio di prima' 'Cosa stai guardando? Un documentari… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa c’è Favilla (Seasif Holding): nell'economia post-covid, l'oro unica tutela per i risparmiatori Fortune Italia