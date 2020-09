Botta e risposta tra l' Inps e Perotti sull' aumento dello stipendio di Tridico

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A riprova delle reali motivazioni dell'interruzione delle buste arancioni, le simulazioni per quota 100 furono disponibili solo all'inizio del 2020, un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta del ...

Uno scontro davvero intenso con intensi botta e risposta, anche abbastanza feroci. Il tutto andato in onda sul palco del Case Western University di Cleveland, in Ohio. Il tanto atteso faccia a faccia ...Nella risposta al mio articolo gli stessi vertici dell’Inps mostrano di non comprendere questo fatto semplicissimo: il programma di informazione sarebbe vivo e vegeto perché il simulatore online è ...