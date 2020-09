Bimbo di 11 anni si toglie la vita: prudenza su Jonathan Galindo, momo Challenge e Blue Whale (Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia del bambino di 11 anni suicidatosi a Napoli ha sconvolto l’intero Paese e purtroppo il tutto potrebbe far parte di un “gioco” in perfetto stile Jonathan Galindo e Blue Whale, che solo in Russia portò alla morte di ben 100 ragazzini. Nulla quindi ha a che vedere con il senso reale del gioco, ma si parla nel dettaglio di Challenge online mortale che potrebbe essere partita da Jonathan Galindo. Jonathan Galindo, momo Challenge e Blue Whale dietro il suicidio di un bambino di 11 anni a Napoli In passato vi abbiamo illustrato bene la questione Jonathan Galindo, ad ... Leggi su bufale (Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia del bambino di 11suicidatosi a Napoli ha sconvolto l’intero Paese e purtroppo il tutto potrebbe far parte di un “gioco” in perfetto stile, che solo in Russia portò alla morte di ben 100 ragazzini. Nulla quindi ha a che vedere con il senso reale del gioco, ma si parla nel dettaglio dionline mortale che potrebbe essere partita dadietro il suicidio di un bambino di 11a Napoli In passato vi abbiamo illustrato bene la questione, ad ...

