Belen Rodriguez, prima la dedica e poi le critiche: “Tutti uguali li scegli” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Belen Rodriguez continua a far parlare di sé e delle sue love story che proprio non piacciono al pubblico e questa volta ci sono andati giù pesanti: “Solo un gioco“ Belen Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@BelenRodriguezreal)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione di fan e follower, Belen Rodriguez continua a far parlare di sé e delle sue tante storie d’amore molto discusse in questo periodo e questa volta gli hater ci sono andati giù pesanti: “Solo un gioco“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la bella argentina ha messo la parola fine alla storia d’amore con Stefano De Martino pochi giorni dopo la fine del lockdown e ancora non è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020)continua a far parlare di sé e delle sue love story che proprio non piacciono al pubblico e questa volta ci sono andati giù pesanti: “Solo un gioco“, Fonte foto: Instagram (@real)Sempre bellissima e al centro dell’attenzione di fan e follower,continua a far parlare di sé e delle sue tante storie d’amore molto discusse in questo periodo e questa volta gli hater ci sono andati giù pesanti: “Solo un gioco“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la bella argentina ha messo la parola fine alla storia d’amore con Stefano De Martino pochi giorni dopo la fine del lockdown e ancora non è ...

blogtivvu : “Mi piace come mi vedi”, Belen Rodriguez commenta Antonino Spinalbese - VIDEO - Daniel29103379 : @AlfredoPedulla Rugani e de Sciglio hanno più pretendenti di Belen Rodriguez - danielgiuntoli : Che allupate porcodio non vedo folle per Belen Rodriguez da parte degli uomini - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Sai dove vivo', Belen Rodriguez smaschera l’hater: la showgirl sbott… - alone73x1 : @SindroCassandra Anche secondo me e' bellissima e la statura media non mi pare cosi' determinante ...io per esem… -