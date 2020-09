Usa 2020: sprint finale, dai dibattiti all'Election day (Di martedì 29 settembre 2020) ... Mike Pence e Kamala Harris, si terrà il 7 ottobre alla University of Utah di Salt Lake City e sarà moderato da Susan Page di Usa Today. L'Election DAY IL 3 NOVEMBRE - Cade sempre il primo martedì di ... Leggi su ansa (Di martedì 29 settembre 2020) ... Mike Pence e Kamala Harris, si terrà il 7 ottobre alla University of Utah di Salt Lake City e sarà moderato da Susan Page di Usa Today. L'DAY IL 3 NOVEMBRE - Cade sempre il primo martedì di ...

Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - ilpost : #FredPerry è storicamente associata alle sottoculture britanniche e alla sinistra. Ma negli Stati Uniti un gruppo n… - SkyTG24 : Usa, il New York Times: 'Trump non ha pagato le tasse per 10 anni' - Spiralwavemood : RT @giodiamanti: Ho fatto una chiacchierata con il Maestro @nomfup: cosa ci aspettiamo da questo dibattito, ma soprattutto come si prepara… - givanno : RT @giodiamanti: Ho fatto una chiacchierata con il Maestro @nomfup: cosa ci aspettiamo da questo dibattito, ma soprattutto come si prepara… -