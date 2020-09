Stato di emergenza al 31 dicembre: cosa cambia per smart working, cassa integrazione e protocolli (Di martedì 29 settembre 2020) Con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre e la risalita della curva epidemiologica, si fa sempre più concreta l’ipotesi del prolungamento dello Stato di emergenza. Il governo sta valutando quale soluzione attuare, anche in funzione di quanto inciderà la riapertura della scuola sulla crescita dei contagi da Covid-19, ma la decisione verrà presa a ridosso del termine ultimo per il rinnovo del provvedimento. Sul tavolo del Consiglio dei ministri si aspetta quindi, probabilmente per la prossima settimana, un nuovo decreto sulla emergenza Covid, con nuovi dpcm. Ad oggi sono tre le possibilità allo studio: la prima permetterebbe anche di evitare l’allungamento dello Stato d’emergenza in caso di un calo dei contagi, con una semplice stretta sulle misure ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre e la risalita della curva epidemiologica, si fa sempre più concreta l’ipotesi del prolungamento dellodi. Il governo sta valutando quale soluzione attuare, anche in funzione di quanto inciderà la riapertura della scuola sulla crescita dei contagi da Covid-19, ma la decisione verrà presa a ridosso del termine ultimo per il rinnovo del provvedimento. Sul tavolo del Consiglio dei ministri si aspetta quindi, probabilmente per la prossima settimana, un nuovo decreto sullaCovid, con nuovi dpcm. Ad oggi sono tre le possibilità allo studio: la prima permetterebbe anche di evitare l’allungamento dellod’in caso di un calo dei contagi, con una semplice stretta sulle misure ...

