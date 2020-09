Scuola, il Cts dà il via libera ai test rapidi per lo screening (Di martedì 29 settembre 2020) I test antigenici proposti dal Ministero della Salute darebbero la possibilità di sapere in 20 minuti se uno studente è positivo. Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Iantigenici proposti dal Ministero della Salute darebbero la possibilità di sapere in 20 minuti se uno studente è positivo.

cronaca_news : Scuola, il Cts dà il via libera ai test rapidi per lo screening - RCN_101 : Coronavirus, da Cts via libera a test rapidi per lo screening a scuola - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Scuola: via libera #Cts a #test rapidi per screening - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #scuola, dal Cts via libera ai tamponi rapidi per screening: accordo su bozza ministero Salute - Gazzettino : #scuola, dal Cts via libera ai tamponi rapidi per screening: accordo su bozza ministero Salute -