Roma, alberi crollati e voragini. E anche il Tevere fa paura (Di martedì 29 settembre 2020) Rami spezzati, tronchi sradicati, arbusti pericolanti. E poi ancora allagamenti, strade invase dal fango e buche, tantissime buche che con la pioggia stanno diventando voragini. Tra bombe d'acqua e ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Rami spezzati, tronchi sradicati, arbusti pericolanti. E poi ancora allagamenti, strade invase dal fango e buche, tantissime buche che con la pioggia stanno diventando. Tra bombe d'acqua e ...

doloresebasta : RT @marcellone8: Che cacchio. So 3 giorni che il @Tg1Raiofficial fa servizi sul maltempo e ci butta sempre 'caduti alberi a Roma'. Incredib… - anna30048679 : RT @TrastevereRM: Sarà pur vero il cambio climatico, ma temporali e “bombe d'acqua”, fanno parte di questa città da prima di Romolo e Remo.… - nick29543 : @andreseve73 @virginiaraggi Certo hai risposto bene che gli alberi cadono in tutte le città!! Con la differenza ch… - ShadyandMe1969 : RT @spinax64: Di nuovo! A #Milano gli alberi “cadono”. Allagamenti e ferimenti causati dal maltempo. A #Roma gli alberi “crollano”. “uccisi… - Agenparl : Comunicato stampa: Emergenza alberi a Roma, USB: dopo tre anni la selezione per assumere 170 operatori non è ancora… -