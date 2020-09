Nola | sindaco positivo al Covid | Lavorerò da casa

(Di martedì 29 settembre 2020) Ildi, Gaetano Minieri, è risultatoal-19. A darne notizia è lo stesso Minieri, spiegando di aver riscontrato “l’insorgere di sintomi collegabili a una situazione di possibile contagio a cominciare dalla tarda serata di venerdì”. Minieri ha dunque osservato un isolamento spontaneo in attesa del risultato del tampone effettuato nel primo giorno utile, cioè ieri: l’esito del tampone ha dato risultato. “Questo fatto – spiega Minieri – mi costringe ad un isolamento necessario, sperando in un perdurare di una stazionaria situazione”. A causa di altre positività già riscontrate tra gli impiegati comunali, ricorda Minieri, “bisogna procedere alla sanificazione della ...

Sono 106 i casi, distribuiti su due focolai, in provincia di Avellino. I contagi sono “divisi” in questo modo: 56 nel baianese e 50 in Valle Caudina ...Il sindaco di Tufino è positivo al Covid. Lo ha annunciato un post su Facebook pubblicato sulla pagina dell’amministrazione comunale, Carlo Ferone ha riferito: “Ieri ...