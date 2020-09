Laghi salati sotto i ghiacci di Marte! Potrebbero contenere tracce di vita

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Nel 2018 un gruppo di ricercatori italiani scoprìilo del polo sud di Marte la presenza di un grande lago, del diametro di circa 20 km. Ora, due anni dopo, lo stesso team, coordinato da Elena Pettinelli e Sebastian Emanuel Lauro, dell’Università di Roma Tre, ha scoperto che quel lago non è solo e chela superficieata di Marte esiste un sistema idrico più ampio. La scoperta è stata effettuata con l’ausilio del radar MARSIS, fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana e che si trova a bordo del veicolo spaziale Mars Express dell’Agenzia spaziale europea. Gli scienziati hanno analizzato questi dati radar con tecniche precedentemente utilizzate per rilevare iai in ...