Johnson si confonde sulle norme anti-Covid e i laburisti attaccano | ' Grossolana incompetenza'

(Di martedì 29 settembre 2020) Uno sconsiderato: divieto di riunione di sei persone al chiuso, all'aperto, in giardino, dentro casa.... Alla fine si è confuso lo stesso primo ministro britannico, Boris, che si è dovuto ...

È accaduto durante un'intervista televisiva dove ha risposto in maniera errata sulle norme sugli assembramenti. Poi le scuse via twitter ...Il premier aveva affermato che nel Nord Est dell'Inghilterra saranno vietati gli assembramenti di più di sei persone all'aperto ma non al chiuso. Invece è il contrario. L'opposizione tuona: "Grossolan ...